أسماء المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء بالشرقية

المواطن - الشرقية

أعلنت إمارة المنطقة الشرقية، عن المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة الاستسقاء، الخميس، في محافظات الأحساء والخفجي والجبيل وحفر الباطن والنعيرية والخبر والدمام، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بإقامة صلاة الاستسقاء، الخميس المقبل، في جميع أنحاء المملكة.

وأصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا جاء فيه: “تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله ورعاه- إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى”.

كما حث البيان “كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه”.