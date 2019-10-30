أعلى 5 فرق استحواذًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أعلى الفرق استحواذًا خلال منافسات الجولة الثامنة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قائمة أعلى الفرق استحواذًا بـ63.2%، يليه الاتحاد 61.2%، فيما حل النادي الأهلي ثالثًا بنسبة وصلت إلى 60.9%.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع بقائمة الأكثر استحواذًا في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ59.1%، يليه الرائد بنسبة بلغت 58.2%.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب والوحدة، ثم الأهلي بـ14 نقطة، بالتساوي مع النصر والفيصلي، ولكنهما يملكان مباراة مؤجلة.