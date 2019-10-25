أكبر معرض ألعاب في واجهة الرياض وحجز التذاكر هنا

أكبر معرض ألعاب في واجهة الرياض وحجز التذاكر هنا

2019/10/25
الساعة 8:15 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه أن أكبر معرض للألعاب في العالم موجود في واجهة الرياض.

وأضافت الترفيه: فيه آلاف الألعاب اللي تجمع بين الترفيه والتعليم وبين المتعة والتحدي وتناسب كافة أفراد العائلة في موسم الرياض.

ولفتت الترفيه إلى أنه لحجز التذاكر يتم الدخول عبر الرابط هنا 

وقبل قليل، أعلن موسم الرياض انتهاء تذاكر واجهة الرياض، ووصول المكان إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة.

وقال موسم الرياض: تذاكر واجهة الرياض مو بس انتهت المكان وصل لطاقته الاستيعابية الكاملة.. تقدر تزور أحد معارضها ابتداء من بكرة الساعة 11 الصباح.

وانطلقت فعاليات مهرجان الرياض للألعاب، في وقت سابق، والذي تحتضنه منطقة واجهة الرياض لمدة ثمانية أيام، خلال الفترة من 24 حتى 31 أكتوبر.

ويتميز المهرجان بوجود أكثر من 2500 نوع من الألعاب من بينها 500 لعبة جديدة ولأول مرة توجد في المملكة، كما يحتضن عشر ألعاب عالمية.


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