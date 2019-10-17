أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين المحليين والأجانب على صعيد صناعة الأهداف.

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، حسن الحبيب قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف خلال الـ6 جولات الماضية بـ3 أهداف، بالتساوي مع نجم نادي أبها، التونسي سعد بقير.

ونجح أكثر من لاعب في صناعة هدفين خلال الجولات الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهم؛ نجم نادي الاتحاد، الصربي ألكساندر بريجوفيتش، وزميله إميليانو فيشيو، والبيروفي أندريه كاريلو نجم نادي الهلال.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الكولومبي دانيلو أسبريا، ونجم النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب في صناعة هدفين أيضًا.