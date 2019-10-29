أكثر من 100 موظف وموظفة في دورة ثقافة الادخار بالشؤون الصحية 

المواطن - الرياض

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، برعاية من البنك السعودي الفرنسي، دورة تدريبية عن الوعي المالي وثقافة الادخار، وذلك بمقر الشؤون الصحية بالرياض التابعة لوزارة الصحة استفاد منها أكثر من 100 موظف وموظفه مواكبة لرؤية 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية من 6% إلى 10%.

وصمم البنك السعودي الفرنسي خطة متكاملة من أجل دعم هذا الهدف في الرؤية من خلال دعم وتقديم عدد من الدورات التوعوية والتثقيفية في عدد من الجهات الحكومية بدأها بوزارة العمل وبعدها وزارة التعليم ومن ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأخيرًا وزارة الصحة وستختتم الدورات بوزارة التجارة.

وتأتي الدورة ضمن دعم أهداف رؤية 2030 حيث تصب الدورات في صالح تعريف المجتمع بأهمية ثقافة الادخار والذي تعاني الأسر السعودية من شبه الانعدام لهذه الثقافة؛ مما سبب مشاكل مالية جرت خلفها قصص مأساوية لعدد من الأسر.

وركزت الرؤية على تثقيف المجتمع بأهمية هذا المفهوم خاصة من خلال مثل هذه الجهات المالية التي يعول عليها دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتوعية المجتمع.