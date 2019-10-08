أكثر من 400 معلم ومعلمة في ملتقى سعادة المعلم بوادي الدواسر

المواطن - مبارك الدوسري - وادي الدواسر

افتتح مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر، الدكتور أحمد العُمري، أمس الثلاثاء، ملتقى “سعادة المعلم” ضمن فعاليات الإدارة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، وبمشاركة أكثر من 400 معلم ومعلمة.

وتضمن الملتقى تقديم العديد من الأوراق العلمية عن التنمية المهنية، وعقد ورش عمل للمعلمين والمعلمات، ومعرضًا عن تطور التعليم من مرحلة الكتاتيب حتى بوابة المستقبل.

وألقى مُدير التعليم كلمة في حفل الافتتاح، أوضح فيها أن الملتقى يشتمل على عدة محاور من أهمها التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال اللقاءات والاجتماعات والدورات والبرامج، ومشاريع وأفكار تسهم في تطوير وتنمية المعلم مهنيًّا، بالإضافة إلى استحداث أفكار خلاقة تؤدي إلى تكريم المعلم وإنجازاته من خلال سرد إنجازات المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في المناسبات وكذلك تقديرهم في المجتمع وتبجيلهم واحترام ما يقدمونه من عمل.

وأشار العُمري إلى أن مشروع “سعادة المعلم” سيهتم بتقديم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية، وعقد مذكرات تفاهم هدفها خدمتهم.

وتضمن حفل افتتاح الملتقى عرضًا لتجربة أحد قدامى المعلمين بالمحافظة، وأحد المعلمين الجدد، وتقديم ورقة عمل عن دور كلية التربية في النمو المهني للمعلمين قدمها عميد كلية التربية بالمحافظة الدكتور ماجد الشريدة، فيما كُرم مدير التعليم في ختام حفل الافتتاح من المشاركين والجهات الراعية والداعمة.