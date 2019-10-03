أكثر 5 لاعبين دقة بالتمريرات في دوري محمد بن سلمان
قبل انطلاق الجولة السادسة

أكثر 5 لاعبين دقة بالتمريرات في دوري محمد بن سلمان

2019/10/03
الساعة 3:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة وليد باخشوين قائمة الأكثر دقة في التمريرات خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام باخشوين بـ301 تمريرة ناجحة خلال أول 5 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه نجم نادي الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا بـ287 تمريرة ناجحة.

وحل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالله الخيبري ثالثًا في قائمة الأكثر دقة بالتمريرات بـ238 تمريرة ناجحة، ثم مدافع نادي الهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو حيث قام بـ271 تمريرة ناجحة.

وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل في المركز الخامس بقائمة الأكثر دقة في التمريرات خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ269 تمريرة ناجحة.


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