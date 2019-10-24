ألميرون: الشباب يتطور ونحتاج إلى الصبر

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يتطور بشكل لافت، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى الصبر.

وكان الشباب قد نجح في الفوز على الوحدة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليخطف وصافة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.

وقال ألميرون في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الشباب ضد الوحدة: “حققنا نتيجة إيجابية بالفوز وحصد الثلاث نقاط على حساب فريق مميز ولديه عناصر ممتازة الليلة، وهذا هو الأهم”.

وأضاف: “اللاعبون كانوا في الموعد وقدموا أداء مميزًا، وطبقوا كل ما طلبته منهم منذ فترة الإعداد الأولى، ولديهم قابلية لاستيعاب كل ما أطلبه منهم، وسنعمل بشكل جاد خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “كل لاعب يعمل على إثبات نفسه حتى يحصل على فرصة المشاركة، وهذا الأمر يخلق منافسة بين اللاعبين، والفريق أصبح يتطور من مباراة لأخرى، ونحتاج للصبر حتى نصل إلى هدفنا”.

وواصل مدرب الشباب تصريحاته قائلًا: “الفريق يعاني من غياب عناصر مهمة بسبب الإصابات، لكن بدأنا نستعيدهم، وسيكونون جاهزين قريبًا”.

واختتم ألميرون تصريحاته قائلًا: “لم نستفد من الفرص التي أتيحت لنا في المباريات الماضية، وكلفنا ذلك فقدان عدد كبير من النقاط التي كان من الممكن أن تضع الشباب في ترتيب متقدم”.