ألميرون: هدفنا الفوز على شبيبة الساورة

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني خورخي ألميرون، على أهمية مباراة شبيبة الساورة الجزائري في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال: “رغم فوزنا في المباراة الأولى، إلا أننا نحتاج إلى التركيز لكي نكسب ونتأهل، خسرنا قبل أيام مواجهة محلية في الدوري، وناقشت الأخطاء مع اللاعبين لكي نتلافاها في لقاء الغد، ولاسيما أننا نعاني إصابات لم تكن في الحسبان”.

وأشار المدرب الأرجنتيني ألميرون إلى أنه يجري تغييرات عديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أثناء المباريات، لأسباب الإصابات أو البطاقات الصفراء.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب ضد الساورة قائلًا: “أجبرت على تغييرات لأسباب مختلفة ولم أركز في تغييراتي على أسماء معينة، ولكن هدفنا الرئيسي الآن كسب لقاء الغد والوصول لمرحلة أخرى في البطولة”.

ويلعب الشباب ضد شبيبة الساورة الجزائري على إستاد الأمير خالد بن سلطان، عند الساعة 7:45 مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان نادي الشباب قد نجح في تحويل تأخره بهدف ضد شبيبة الساورة الجزائري إلى فوز بنتيجة 3/1 في ذهاب دور الـ32، وسجل ثلاثية الليوث سيبا جونيور، عبدالله الحمدان، ودانيل أسبريا.