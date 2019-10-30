أماكن عليك زيارتها قبل أن تندثر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تعرضت كاتدرائية نوتردام الشهيرة، إلى أضرار كبيرة بسبب الحريق الشديد الذي شهدته قبل عدة أشهر، أما النصب التذكاري Bears Ears في الولايات المتحدة، فقد قلصت الحكومة من حجم أراضيه بنسبة 85%، بعدما خصص له أوباما أكثر من 1.3 مليون فدان، وهناك أيضًا المطار الجديد في منطقة كوسكو، بيرو، بالقرب من ماتشو بيتشو، الذي يهدد الوادي المقدس لشعوب الإنكا.

صندوق الآثار العالمية، أضاف 25 موقعًا مهمًا من الناحية الثقافية، إلى قائمة عام 2020 للمواقع التراثية ذات الأهمية التاريخية المهددة بالانقراض، ويتم تحديث القائمة كل سنة.

تم اختيار الـ 25 مكانًا من قائمة تضم أكثر من 250 أثرًا مُعرّضًا للتهديد، ليصبح عدد قائمة الآثار المهددة منذ عام 1996، 836 أثرًا، وسيتنافس مؤيدوها على منحة قدرها مليون دولار مقدمة من أمريكان إكسبرس.

وتتعرض الآثار للتهديد بسبب الحروب والاضطرابات السياسية أو العوامل الطبيعية، وخطط إعادة التطوير والتوسع العمراني.

وتضم قائمة 2020 للآثار العالمية المهددة بالانقراض:

1- كوتاماكو، وطن شعب باتاماريبا.

2- أونتاريو، كندا.

3-حديقة رابا نوي الوطنية، شيلي.

4- قصر ألكسان باشا، تحفة معمارية فريدة، يحتوي على زخارف ونقوش على الطراز الإغريقي، مصر.

5- كاتدرائية نوتردام، فرنسا.

6- حديقة توسكيتي الوطنية، جورجيا.

7- حي جينجربريد،، هايتي.

8- نظم المياه التاريخية لهضبة ديكان، الهند.

9- إستاد سردار باتيل، الهند.

ضريح مام راشان، العراق.

11- الحمام الياباني.

12-مقاطعة إيواماتسو، اليابان.

13-القناة الوطنية في المكسيك.

14-معبد تشوجين لاما، منغوليا.

15- مزارع خشب الساج البورمية التقليدية، ميانمار.

16- وادي كاتماندو، نيبال.

17- انارکلی بازار، باكستان.

18-وادي الإنكا المقدس، بيرو.

19- مقبرة بابيانيتسا، بولندا.

بيوت Axerquía، اسبانيا.

21.جسر السكك الحديدية المهجورة، بيننيرلي، المملكة المتحدة.

22- النصب التذكاري Bears Ears في الولايات المتحدة.

منطقة وسط أغيري التاريخية، الولايات المتحدة. مبنى سان أنطونيو وولورث، الولايات المتحدة.

25-البيوت التقليدية في بخاري، أوزبكستان.