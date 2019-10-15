فيديو.. أمام الملك سلمان.. الأمير سلطان بن أحمد يؤدي القسم سفيرًا لدى البحرين

فيديو.. أمام الملك سلمان.. الأمير سلطان بن أحمد يؤدي القسم سفيرًا لدى البحرين

2019/10/15
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز السفير المعين لدى مملكة البحرين، قائلاً (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).
ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.


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