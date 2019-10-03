أمانة تبوك تطرح 29 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

أمانة تبوك تطرح 29 فرصة استثمارية بنشاطات متعددة

2019/10/03
الساعة 9:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة تبوك اليوم عددًا من المواقع الاستثمارية في مواقع متفرقة من مدينة تبوك بمختلف الأنشطة والمساحات.
وكشفت الأمانة عن طرح 29 فرصة استثمارية مختلفة المواقع والمساحات شملت فرصًا في أنشطة الترفيه والصحة والرياضة والمجمعات والمحال التجارية، كما تضمنت دفعة الفرص المطروحة مواقع للاستثمار في مناطق للمعدات الثقيلة وخدمات السيارات والتشيلح والسكراب ومدينة الأنعام وإيواء فندقي، إضافة إلى العديد من المواقع للصرافات والدعاية والإعلان ومكائن البيع الذاتي.
وتهدف الفرص إلى تعزيز مسيرة التنمية والخِدْمات في المنطقة، ودعم رواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة، كما تهدف أيضا إلى التنمية الاقتصادية والسياحية والخِدْمية وتوفير الفرص الوظيفية، مما يحقق الأهداف المنشودة لاقتصاد مزدهر واستثمار فاعل ضمن رؤية المملكة 2030.
ودعت أمانة منطقة تبوك عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو المشاركة بمنافسات المزايدات العامة الدخول على الموقع الإلكتروني” بلدي ” والشراء والاستلام الإلكتروني لكراسات الشروط والمواصفات، أو عن طريق تحميل تطبيق ” فرص ” للأجهزة الذكية والاستفادة من الباقة الخِدْماتية التفاعلية للتطبيق.


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