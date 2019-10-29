أمانة عسير تستعرض إيرادات أكثر من 16 فرصة استثمارية في المنطقة

المواطن - حسن عسيري - أبها

نظمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها لقاء الفرص الاستثمارية بمدينة أبها، فيما استعرضت إيرادات أكثر من 16 فرصة استثمارية على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع في منطقة عسير وذلك على مسرح الأمانة.

من جانبه كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال افتتاحية اللقاء عن اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية لمشروع “سما أبها” والذي يحتوي على مناطق ترفيهية وسياحية عامة، ومناطق للاستخدامات المتعددة (ترفيهي وتجاري وسياحي).

كما أشار الحميدي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفرص من قبل رجال الأعمال في المنطقة وخارجها مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تجده الأمانة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، حيث يتابع سموه بشكل شخصي سير العمل في هذه الاستثمارات، التي ستحقق نقلة نوعية وتنموية لمنطقة عسير، منوهًا إلى الجهود التي تبذلها أمانة عسير في استقطاب رؤوس الأموال.

وبين الحميدي أن منطقة عسير تعتبر بيئة استثمارية خصبة نظرًا للنمو السكاني المتزايد في المنطقة ولكونها قبلة للسائحين من داخل المملكة وخارجها حيث يجد فيها الباحثون عن الأجواء المعتدلة والطبيعة البكر وتميز الجبال والسهول ومقومات الجذب السياحي لافتًا إلى أن هناك العديد من التسهيلات التي التزمت بها الأمانة تجاه المستثمرين في تذليل العقبات أمامهم كتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتسوية المواقع وإيصال خدمات الكهرباء والمياه وفتح الطرق، مبينًا أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة خلال العام الحالي، الذي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخدمات البلدية، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على تفاصيل هذه الفرص عبر بوابة “فرصة الإلكترونية “.

هذا وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن أهم الفرص الاستثمارية في منطقة عسير ومنها مشاريع إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمطل جبل ثاه بين أبها وخميس مشيط على إطلالة يزيد ارتفاعها عن الـ 60 مترًا، وأكبر منطقة معارض ومؤتمرات في المنطقة الجنوبية وتشغيل وصيانة مطاعم ومقاهي “قائم” في جبل ذرة على مساحة 8161 مترًا مربعًا، وكذلك تشغيل وصيانة مطاعم ومقاهي “قائم” في أبو خيال على مساحة 10678 مترًا مربعًا وتشطيب وتشغيل وصيانة مطعم ومقاهٍ وممشى الضباب على مساحة 4800 متر مربع، ومشاريع مدارس أهلية ومجمع تجاري وبوفيهات ومطاعم ومقاهٍ وفندق 5 نجوم ومجمعات تجارية ومشاريع دعاية وإعلان وتدوير ملابس وحدائق ومكائن للبيع.

إلى ذلك قدم رئيس بلدية الساحل علي جلبان عرضًا للفرص الاستثمارية بواجهة عسير البحرية بالحريضة، حيث تناول بالشرح لأكثر من 28 موقعًا استثماريًا بمساحة تزيد عن 500 ألف متر مربع في منطقة النرجس والمرجان واللؤلؤة واستهداف هذه المواقع بفرص استثمارية عبارة عن مدينة ملاهٍ وسينما ومقهى ليالي الحريضة وشاليهات وجلسات عربية والحديقة المضيئة والطيران الرياضي وأكشاك وديوانية العرب ومركز للغوص وخيمة العروض ومقهى المارينا ومطاعم ومخيمات وجلسات شاطئية رملية وألعاب مائية ومقطورات متحركة ومدينة ملاهٍ ومركز للشباب، موضحًا خلال العرض أن العديد من الشركات الدولية والخليجية للاستثمار تقدمت للعمل في واجهة عسير البحرية، وأختتم اللقاء بالرد على كافة استفسارات رجال وسيدات الأعمال وإيضاح كافة تفاصيل هذه المشاريع الاستثمارية.