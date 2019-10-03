أمرابط الأكثر صناعة للفرص في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط تألقه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصح الأكثر صناعة للفرص.

ويتصدر أمرابط قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ22 فرصة، جاء منها هدف واحد، يليه نجم نادي الفيصلي، الهولندي يوسف الجبلي حيث نجح في صناعة 14 فرصة، جاء منها هدفان.

وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي سعد بقير في المركز الثالث بقائمة الأكثر صناعة للفرص، حيث صنع 13 فرصة، جاء منها 3 أهداف، ليكون واحدًا من أبرز لاعبي فريقه هذا الموسم.