أمريكا تتخلص من أشلاء البغدادي

أمريكا تتخلص من أشلاء البغدادي

2019/10/28
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، تخلصها من أشلاء زعيم داعش أبو بكر البغدادي، لكنها لا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

وقال الجنرال مايك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، في إفادة صحفية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): “عملية التخلص من أشلائه (البغدادي) اكتملت، وأُجريت بالشكل الملائم”.

وفي وقت سابق من الاثنين، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية نشر جزء من فيديو الغارة التي شنتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا، وأسفرت عن مقتل البغدادي، لكنه لم يحدد أي مقطع قد ينشره.

لكن ميلي قال للصحفيين: إن السلطات الأمريكية لا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

وكان ترامب قال، أمس الأحد: إنه كان يشاهد العملية مباشرة مثل “الفيلم السينمائي”، حيث فجر البغدادي حزامًا ناسفًا ليقتل نفسه عندما اقتربت منه القوات الأمريكية.


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