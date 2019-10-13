أمريكا تجلي 1000 جندي من الشمال السوري

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي أنه سيتم تحريك قرابة 1000 جندي متبقين في الشمال السوري بعد العدوان التركي المتواصل منذ الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر القوات الأميركية بالانسحاب جنوبًا وليس مغادرة سوريا.

من جهة أخرى أعلنت الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها من مقتل السياسية الكردية هفرين خلف على يد جماعات إرهابية موالية لأردوغان في شمال شرق سوريا.

وفي سياق ذي صلة أعلنت ألمانيا تعليق صادرات السلاح إلى تركيا، ودعت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في سوريا.