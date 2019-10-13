أمريكا تجلي 1000 جندي من الشمال السوري

أمريكا تجلي 1000 جندي من الشمال السوري

2019/10/13
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي أنه سيتم تحريك قرابة 1000 جندي متبقين في الشمال السوري بعد العدوان التركي المتواصل منذ الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر القوات الأميركية بالانسحاب جنوبًا وليس مغادرة سوريا.

من جهة أخرى أعلنت الخارجية الأمريكية عن بالغ قلقها من مقتل السياسية الكردية هفرين خلف على يد جماعات إرهابية موالية لأردوغان في شمال شرق سوريا.

وفي سياق ذي صلة أعلنت ألمانيا تعليق صادرات السلاح إلى تركيا، ودعت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، الرئيس التركي لوقف العملية العسكرية في سوريا.


هل قرأت هذا ؟
  • أمريكا تجلي 1000 جندي من الشمال السوري
    •
  • تركيا تقتل هفرين خلف بمساندة قطرية والمنظمات الحقوقية تبتلع لسانها
    •
  • اتحاد الصحفيين العرب: العدوان التركي على سوريا تهديد خطير يتنافى مع القوانين الدولية
    •
  • فرنسا تجمد صادرات الأسلحة إلى تركيا وروسيا تحذر من تدهور الوضع الإنساني في سوريا
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم