أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

أمطار رعدية اليوم على هذه المناطق

2019/10/15
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الجيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتوقع الحيزان استمرار تأثير الحالة الجوية المتمثلة في أمطار رعدية على شمال المملكة، وتحديدًا تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، وكذلك المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل تواجد غطاء سحابي واسع يشمل المرتفعات الغربية والمدينة وتبوك، وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض وجنوب الشرقية.

من جهته، أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن المؤشرات المناخية تميل هذا العام لكفة المبشرات.

وتابع الزعاق أنه رغم ميل المؤشرات خلال هذا العام إلى مبشرات، لكن السنة الحالية لن تكون (مناخيًّا) مثل السنة المنصرمة التي كانت استثنائية، ولن تتكرر إلا بعد سنوات طويلة.

أما الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فتوقعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.


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