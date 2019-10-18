أمطار رعدية على جازان حتى الواحدة صباحًا

أمطار رعدية على جازان حتى الواحدة صباحًا

2019/10/18
الساعة 10:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة جازان، وتحديدًا أحد المسارحة والطوال وصامطة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة الواحدة صباح يوم غد السبت.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية.


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