أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق على أجزاء من وسط وشرق المملكة في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على المنطقة الشمالية والأجزاء الشمالية من وسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.