أمطار رعدية على 9 مناطق اليوم

أمطار رعدية على 9 مناطق اليوم

2019/10/09
الساعة 8:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)، فما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( القصيم، الرياض، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


هل قرأت هذا ؟
  • استمرار الحالة الجوية غدًا على هذه المناطق
    •
  • أمطار رعدية على تبوك حتى الـ9 مساء
    •
  • أمطار رعدية ورياح تحجب الرؤية في معظم المناطق
    •
  • أمطار رعدية غدًا على 9 مناطق
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :