أمطار رعدية على 9 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.