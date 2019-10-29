أمطار رعدية غدًا مصحوبة برياح نشطة وضباب على هذه المناطق

أمطار رعدية غدًا مصحوبة برياح نشطة وضباب على هذه المناطق

2019/10/29
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.

وحول الرياح السطحية على البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة بينما ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الخليج العربي.


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