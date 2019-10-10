أمطار رعدية لمدة 12 ساعة على تبوك

أمطار رعدية لمدة 12 ساعة على تبوك

2019/10/10
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى الثانية عشر مساءً, وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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