أمطار رعدية ورياح نشطة تحجب الرؤية في 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق وسط المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.