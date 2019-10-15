أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة حتى الـ9 مساء

أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة حتى الـ9 مساء

2019/10/15
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة، المخواة، بلجرشي، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى التاسعة مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

 


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