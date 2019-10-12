أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق

أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق

2019/10/12
الساعة 12:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،تبوك ،حائل ،الجوف ، الحدود الشمالية , الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


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