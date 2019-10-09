أمطار على الباحة حتى الثامنة مساءً

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبه برياح سطحية نشطة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة – العقيق – القرى – المخواة – المندق – بلجرشي – بني حسن – غامد الزناد – قلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.