أمطار على الباحة حتى الثامنة 

أمطار على الباحة حتى الثامنة 

2019/10/12
الساعة 1:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة – العقيق – القرى – المخواة – المندق – بلجرشي – بني حسن – غامد الزناد – قلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.


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