أمطار على الباحة حتى السابعة

أمطار على الباحة حتى السابعة

2019/10/02
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة ، العقيق ،القرى ،المخواة ،المندق ، بلجرشي ، بني حسن ، غامد الزناد ، قلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.


هل قرأت هذا ؟
  • تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة ورياح نشطة
    •
  • تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
    •
  • أمطار مستمرة على الباحة لأكثر من 11 ساعة
    •
  • تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة وتوقع جريان للسيول
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :