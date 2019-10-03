أمطار على الباحة لأكثر من 12 ساعة 

أمطار على الباحة لأكثر من 12 ساعة 

2019/10/03
الساعة 9:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة – العقيق – المخواة – المندق – بلجرشي – بني حسن – غامد الزناد – قلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.


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