أمطار على الشمالية وضباب في جازان

المواطن - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على الحدود الشمالية، وتحديدًا العويقلية ورفحاء وعرعر.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار السحب الرعدية الممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.

ولفتت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

وفي جازان، نبهت الأرصاد من ضباب يسبب تدنيًا في مدى الرؤية على الحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب.

وبحسب الأرصاد، تستمر الحالة من الثانية صباح اليوم وحتى التاسعة.