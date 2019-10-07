أمطار على منطقة الرياض حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الرياض قد تتعرض لأمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة على مناطق الدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة وعفيف، وذلك حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الاثنين.

في وقت سابق، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين: إن الفرصة مواتية لهطول أمطار متفاوتة القوة على جنوب وجنوب غرب المملكة، باتجاه جازان ونجران ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وتابع الزعاق أن الضخ الرطوبي من جراء إعصار هيكا علاوة على وجود الرياح الجنوبية “اللواقح”، جعل الفرصة مهيأةً لهطول أمطار بهذه المناطق، بالإضافة إلى تمدد بساط السحب للمناطق الوسطى وحائل والجوف وتبوك والحفر.