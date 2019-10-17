أمطار غزيرة على الباحة لأكثر من 11 ساعة 

أمطار غزيرة على الباحة لأكثر من 11 ساعة 

2019/10/17
الساعة 9:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة, وقلوة, والمندق, وغامد الزناد, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.


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