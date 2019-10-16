أمطار غزيرة على المملكة مع بداية الوسم

أمطار غزيرة على المملكة مع بداية الوسم

2019/10/16
الساعة 12:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد خبير الطقس معاذ الأحمدي أن اليوم الأربعاء يشهد دخول أول أيام “الوسم” والتي تتميز بكثرة تساقط الأمطار وغزارتها وبظهور النباتات والأعشاب التي “تسم” من الأرض.

وتمتاز أيام الوسم بقصر النهار وطول الليل، كما يتزامن بدء أيام الوسم مع تغير التيار النفاث الذي يصبح غربي الاتجاه، أي أن السحب تتجه من الغرب إلى الشرق، فيما تستمر هذه الأيام لـ52 يوماً.

وقال الأحمدي: “تشير التوقعات إلى أن الوسم القادم سيكون أعلى من المعدل، حيث سيكون ماطرًا وخصبًا على الجزيرة العربية، وبمقارنة المعطيات التي لدينا، نتوقع أن يكون مشابهاً لوسم العام الماضي من ناحية الغزارة والشمولية”، بحسب ما نقلت العربية.

وتابع: “آخر التحديثات المناخية تتوقع نشاط ظاهرة النينو المودوكي، وهذا الأمر يتزامن مع سنوات خصبة ويرتفع معدل الأمطار، كما حدث في الأعوام 1997 و2009 و2018 حيث تأثرت المنطقة بحالات نادرة وقوية لهذه الظاهرة”.

وأوضح الأحمدي أن “النينو” ظاهرة مناخية عالمية تتسبب بتغير الأحوال الجوية في أنحاء العالم بشكل كبير.


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