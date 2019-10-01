أمطار غزيرة ورياح نشطة على منطقة جازان

أمطار غزيرة ورياح نشطة على منطقة جازان

2019/10/01
الساعة 10:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة ، و الداير ، و الدرب ، والطوال ، والعارضة ، وصامطة ، وفيفا ، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.


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