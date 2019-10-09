أمطار غزيرة وسيول مع برد على جازان 

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وقد تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش والداير والدرب والطوال والعارضة وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.