أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة

أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة

2019/10/01
الساعة 1:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وانعدام للرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت الأرصاد في تنبيها إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 1 من ظهر هذا اليوم وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات مكة
    •
  • أمطار غزيرة ورياح نشطة على منطقة جازان
    •
  • تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار غزيرة ورياح نشطة
    •
  • أمطار غزيرة ورياح نشطة تحجب الرؤية في 6 مناطق
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم