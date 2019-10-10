أمطار وأتربة وسيول متوقعة في المدينة المنورة

المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, من وجود أتربة مثارة وأمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العلا, والعيص, والمهد, وينبع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً, وتستمر حتى التاسعة مساءً .

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والإبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول .