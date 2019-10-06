أمطار ورياح على الشرقية حتى الرابعة فجرًا

أمطار ورياح على الشرقية حتى الرابعة فجرًا

2019/10/06
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشرقية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على المنطقة الشرقية، وتحديدًا الخفجي وحفر الباطن.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، بالإضافة إلى سحب رعدية ممطرة.

وقالت الأرصاد: إن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة فجر يوم غد الاثنين.

في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.


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