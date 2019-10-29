أمير الشرقية يوجه محافظ حفر الباطن بالوقوف على أضرار الحالة المطرية

المواطن - الدمام

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يحفظه الله، أمير المنطقة الشرقية، سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

ونقلت إمارة المنطقة الشرقية في بيان صادر عنها اليوم، صادق التعازي والمواساة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، في وفاة 7 أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة المطرية، سائلين الله أن يغفر لهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما بينت إمارة المنطقة الشرقية في بيانها أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار، مشيرة إلى أن الإمارة تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى ما تلقت التحذير قبل الحالة بوقت كافٍ، مضيفة أن على المواطنين متابعة قنوات التحذير، والاطلاع عليها بشكل مستمر، مؤكدة على تجنب مجاري الأودية والسيول، والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة، وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، مثمنة جهود منسوبي الجهات المعنية والمتطوعين في الميدان، وداعية للتنسيق مع الدفاع المدني في الجهود التطوعية، وتجنب المواقع الخطرة.