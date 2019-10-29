أمير الكويت: المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة

المواطن - متابعة

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في خطاب خلال افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، وذلك في أول حديث علني له منذ عودته من رحلة علاجية قبل نحو أسبوعين، أن بلاده تتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد، داعياً إلى التوحد.

كما قال “علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي”، مشيرا إلى أن “المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة”.

وشدد أمير الكويت، على “ضرورة أخذ العبرة مما يجري في المنطقة”، قائلاً “لا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية”، وأضاف: تشهد المنطقة تصعيداً وعدم استقرار خطيراً، نسأل الله أن تنتهي بما يحقق الخير لكافة الدول العربية.

كما أشار إلى أن “وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية”، داعياً إلى التيقظ.