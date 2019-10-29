أمير الكويت: المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة

أمير الكويت: المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة

2019/10/29
الساعة 1:02 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في خطاب خلال افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، وذلك في أول حديث علني له منذ عودته من رحلة علاجية قبل نحو أسبوعين، أن بلاده تتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد، داعياً إلى التوحد.

كما قال “علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي”، مشيرا إلى أن “المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة”.

وشدد أمير الكويت، على “ضرورة أخذ العبرة مما يجري في المنطقة”، قائلاً “لا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية”، وأضاف: تشهد المنطقة تصعيداً وعدم استقرار خطيراً، نسأل الله أن تنتهي بما يحقق الخير لكافة الدول العربية.

كما أشار إلى أن “وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية”، داعياً إلى التيقظ.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد في قصر بيان
    •
  • فيديو.. أمير الكويت في حفل زفاف مواطن بعد رحلة العلاج
    •
  • لقطات من الاستقبال الحاشد لـ أمير الكويت بعد عودته من الرحلة العلاجية
    •
  • السفير لدى الكويت مهنئًا صباح الأحمد بعودته: أنورت بقدومك الدار
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :