أمير المدينة ونائبه يطمئنان على مصابي حادث حافلة المعتمرين
نتج عنه وفاة 35 شخصاً وإصابة 4

أمير المدينة ونائبه يطمئنان على مصابي حادث حافلة المعتمرين

2019/10/17
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، بزيارة لمصابي حادث حافلة الركاب الذي وقع بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.
واطمأن سمو أمير المنطقة على صحة وسلامة المصابين، ووجه سموه بتسهيل اجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.
واستمع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه إلى شرح مفصل من الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمصابين، وشدد الأمير فيصل بن سلمان على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنياً سموه بأن يمّن الله على المصابين بالشفاء العاجل.
يُذكر أن الجهات الأمنية والصحية باشرت مساء أمس  الأربعاء ، حادث اصطدام حافلة تقل ركاب مع معدة ثقيلة بمركز الأكحل على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصاً وإصابة 4 أشخاص آخرين.


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