أمير عسير يكرم فريقًا طبيًّا أجرى عملية نادرة لمسنة سورية

أمير عسير يكرم فريقًا طبيًّا أجرى عملية نادرة لمسنة سورية

2019/10/10
الساعة 8:40 صباحًا
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المواطن - فهد القحطاني - أبها

كرم الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بالمجلس العام بالإمارة، المدير التنفيذي لمستشفيات السعودي الألماني بمنطقة عسير وفريقًا طبيًّا من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية نادرة لمسنة سورية زائرة للمملكة.

وقدم أمير عسير شهادات شكر وتقدير للفريق الطبي من استشاريين وأخصائيين وطاقم التمريض والأخصائية النفسية والخدمة المجتمعية بالمستشفى؛ نظير جهودهم وتميزهم.

يذكر أن المسنة السورية قدمت من دولة تركيا وهي تعاني من مرض باركنسون “الشلل الرعاش”، حيث عانت الكثير بعد تنقلها بين المستشفيات لإيجاد علاج لحالتها.

ويعتبر مرض باركنسون مرضًا خطيرًا، ويصعب أو يندُر علاجه، وعند مراجعتها للمستشفى بعد قدومها إلى المملكة العربية السعودية كانت غير قادرة على تأدية الحركات البسيطة، وبفضل من الله وبعد إجراء عملية التحفيز العميق للمخ تحسنت حالتها بشكل ملحوظ، وهي الآن قادرة على الحركة والمشي بكل سهولة.


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