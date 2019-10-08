أمير نجران : رجال الوعظ على ثغر من ثغور الوطن يجابهون الأعداء

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن رجال الوعظ والإرشاد على ثغر من ثغور الوطن، وعليهم مسؤولية كبرى في مجابهة أعداء الوطن، وتبصير أبنائه وبناته بطريق الحق، وبالأفكار والأخطار المحدقة بأمن الوطن واستقراره ووحدة مجتمعه.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، عضو الإرشاد الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، والدكتور راشد بن رمزان الهاجري، بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

وبيّن سموه أن هؤلاء الأعداء يتربصون بديننا وغايتنا ومنهجنا ووحدتنا الوطنية، وما نتقلب فيه من نعم، وما نتحول فيه من خير إلى خير، بفضل الله تعالى ثم بتمسكنا بالشريعة السمحاء، والتزامنا بطاعة ولي أمرنا.

بدوره أوضح الشيخ محمد الهاجري أن راية هذه البلاد هي الغاية، وأن أعضاء الدعوة والإرشاد ماضون في إظهار الحق ومواجهة الباطل بالحق، أداء للأمانة تجاه بلاد الحرمين الشريفين وولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ.