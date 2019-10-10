أمٌّ تحتفي بابنتها الحاصلة على الماجستير بطريقتها الخاصة

المواطن - الرياض

احتفت إحدى الأمهات السعوديات بابنتها الحاصلة على درجة الماجستير بتفوق في مكتب عميد كلية الآداب يوم الأربعاء ١٠/ ٢/ ١٤٤١هـ.

واحتفلت الأم وتدعى فايزة بنت أحمد الخاتم بابنتها الطالبة أفنان بنت محمد بن شجاع المري الحاصلة على درجة الماجستير في تخصص التاريخ القديم باعتبارها أول طالبة في جامعة الملك فيصل تحصل على هذه الدرجة في هذا التخصص الدقيق.

وقد أصرت والدتها على أن تحتفل بابنتها في مكتب عميد الكلية وتوزع الحلوى على الحضور، وقد حضر هذا الاحتفال الدكتور دايل بن علي الخالدي رئيس قسم الدراسات الاجتماعية وسعادة الأستاذ الدكتور محمد بدوي المرسي والدكتور الناجي حامد والدكتور مجدي أبو النصر، وموظفو مكتب العميد، والدكتور علي حسن عبد المجيد المشرف على رسالة الطالبة التي تم إجازتها بعد مناقشتها في رحاب كلية الآداب وعنوانها: (العلاقات التجارية بين اليمن وبلاد الشام في الألف الأول قبل الميلاد).

بدوره أشاد عميد الكلية الأستاذ الدكتور ظافر الشهري بما حققته الطالبة من إنجاز وحثها على مواصلة دراساتها للحصول على درجة الدكتوراه.

وقال إن توجيهات مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي تنصب دائمًا على وجوب تهيئة أفضل الخدمات والبيئة الجامعية المحفزة لطلاب وطالبات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا لتمكينهم من التحصيل في أحسن الظروف وأوفى الخدمات.

كما أثنى عميد الكلية على والدة الطالبة ووصفها بالأم المثالية، وقال : إن المرأة السعودية سواء كانت ربة بيت أو موظفة في أي موقع تشارك بفاعلية في بناء الوطن وتربية الأجيال، وحضور هذه الأم الفاضلة لتحتفي بابنتها في كليتها كلية الآداب دليل على حس الأم السعودية تجاه بيتها وأسرتها ووطنها، كما أثنى عميد الكلية على الجهود التي بذلها المشرف على رسالة الطالبة وتوجيهها وإرشادها حتى انتهت من رسالتها وحصلت على الدرجة العلمية بتفوق وقدم الشكر والتقدير لرئيس قسم الدراسات الاجتماعية الدكتور دايل الخالدي ومنسوبي القسم كما تفضل سعادته بتكريم الطالبة ووالدتها بتقديم هدايا من الكلية تقديرا لهما.