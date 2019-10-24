أهالي الدرب يشيعون الشهيد عتودي

أهالي الدرب يشيعون الشهيد عتودي

2019/10/24
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أدّى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني , وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع قرية أبو العشر التابعة لمحافظة الدرب , صلاة الميت على الشهيد رقيب أول ضيف الله بن ابراهيم محمد عتودي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات البرية والذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب , تعازي ومواساة القيادة الرشيدة – أيدها الله ـ وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان ، لوالد وأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد العتودي ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه , مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.


هل قرأت هذا ؟
  • مواطنو حي الكدرة: بلدية الدرب تتجاهل مطالبنا!
    •
  • مخالفات بالجملة في أحد مطاعم الدرب و”المواطن” تكشف المستور
    •
  • فيديو وصور.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل حريق ناقلة الوقود
    •
  • فيديو مروع.. احتراق شاحنة وقود بمنتصف الطريق في الدرب
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم