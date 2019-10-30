أهلًا بالعالم.. 77 ألف سائح للمملكة خلال 33 يومًا فقط
من مختلف الجنسيات والدول حول العالم

أهلًا بالعالم.. 77 ألف سائح للمملكة خلال 33 يومًا فقط

2019/10/30
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“أهلًا بالعالم”.. الشعار الذي أطلقته وزارة الخارجية، مصحوبًا بإنفوجراف يستعرض زيارة أكثر من 77 ألف سائح للمملكة خلال 33 يومًا، وهو ما يؤكد الرواج السياحي للبلاد في وقت تزخر فيه بفعاليات عدة.

موسم الرياض، الذي أطلق برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، كان نموذجًا للفعالية الجاذبة للأنظار فضلًا عن الأفراد من كافة أنحاء العالم، بجانب الفعاليات الاقتصادية الكبرى كمنتدى دافوس الصحراء الذي شكل محطة فارقة في عيون العالم وقبلة للحضور من شتى بلاد الأرض.

الإنفوجراف الذي نشرته الخارجية أظهر أن الزيارات السياحية من كافة أنحاء العالم، حيث تضمنت عدة جنسيات بينها الصين بريطانيا، فرنسا، أمريكا، أيرلندا، ماليزيا، كندا، ألمانيا.

 


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