أهلًا بالعالم.. 77 ألف سائح للمملكة خلال 33 يومًا فقط

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“أهلًا بالعالم”.. الشعار الذي أطلقته وزارة الخارجية، مصحوبًا بإنفوجراف يستعرض زيارة أكثر من 77 ألف سائح للمملكة خلال 33 يومًا، وهو ما يؤكد الرواج السياحي للبلاد في وقت تزخر فيه بفعاليات عدة.

موسم الرياض، الذي أطلق برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، كان نموذجًا للفعالية الجاذبة للأنظار فضلًا عن الأفراد من كافة أنحاء العالم، بجانب الفعاليات الاقتصادية الكبرى كمنتدى دافوس الصحراء الذي شكل محطة فارقة في عيون العالم وقبلة للحضور من شتى بلاد الأرض.

#انفوجرافيك_الخارجية | أكثر من 77 ألف سائح في المملكة خلال 33 يوم#أهلا_بالعالم 🇸🇦 pic.twitter.com/otAEErPTGb — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 30, 2019

الإنفوجراف الذي نشرته الخارجية أظهر أن الزيارات السياحية من كافة أنحاء العالم، حيث تضمنت عدة جنسيات بينها الصين بريطانيا، فرنسا، أمريكا، أيرلندا، ماليزيا، كندا، ألمانيا.