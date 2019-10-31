أهمها إعصار كيار .. 4 أحداث مناخية خطرة حول العالم

أهمها إعصار كيار .. 4 أحداث مناخية خطرة حول العالم

2019/10/31
الساعة 1:38 مساءً
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المواطن - الرياض

ضربت عدة أحداث مناخية مناطق عديدة حول العالم، لعل أهمها ما يسير بمحاذاة سواحل سلطنة عمان، وهو إعصار كيار رغم تحوله لعاصفة مدارية بسرعة رياح 35 – 45 عقدة.

واستعرضت صفحة طقس السعودية، عبر “تويتر”، عدداً من تلك الأحداث المناخية الخطرة وعلى رأسها عاصفة كيار، في عدة نقاط:

  • تراجع تصنيف الإعصار كيار المتواجد قبالة السواحل العمانية إلى عاصفة مدارية.
  • مراقبة نشوء حالة مدارية جديدة غرب سواحل سريلانكا.
  • أجواء شديدة البرودة في روسيا والدول الإسكندنافية.
  • أجواء شديدة البرودة غرب الصين تصل درجات الحرارة إلى حدود 20 ما دون الصفر المئوي.


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