أهمها إعصار كيار .. 4 أحداث مناخية خطرة حول العالم

المواطن - الرياض

ضربت عدة أحداث مناخية مناطق عديدة حول العالم، لعل أهمها ما يسير بمحاذاة سواحل سلطنة عمان، وهو إعصار كيار رغم تحوله لعاصفة مدارية بسرعة رياح 35 – 45 عقدة.

واستعرضت صفحة طقس السعودية، عبر “تويتر”، عدداً من تلك الأحداث المناخية الخطرة وعلى رأسها عاصفة كيار، في عدة نقاط: