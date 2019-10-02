أوبك: المملكة أثبتت للعالم أنها مصدر يمكن الاعتماد عليه في إمدادات النفط

أوبك: المملكة أثبتت للعالم أنها مصدر يمكن الاعتماد عليه في إمدادات النفط

2019/10/02
الساعة 3:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد الأمين العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محمد باركيندو، أن المملكة أثبتت للعالم أنها مصدر يمكن الاعتماد عليه لتأمين إمدادات النفط.

وأشار باركيندو خلال كلمة له في أسبوع الطاقة الروسي، مشيدًا بقدرة المملكة على استئناف ضخ النفط بشكل كامل بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي بقيق وخريص منتصف الشهر الماضي.

وكان باركيندو قال أمس في مؤتمر فالداي في دورته السادسة عشرة والمنعقدة في سوتشي بروسيا، إن السعوديين يتبعون الخطة التي جرى تصديقها في الـ30 من سبتمبر الماضي، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنهم تمكنوا من استئناف الطاقة الإنتاجية الكاملة للنفط”.


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