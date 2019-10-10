أوبك: سنفعل كل ما يلزم لتجنب انخفاض أسعار النفط

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قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، إن المنظمة وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، سيفعلون “كل ما يتطلبه الأمر” للحيلولة دون حدوث انخفاض آخر في أسعار النفط في ظل ضعف الاقتصاد العالمي.

وقال باركيندو في مؤتمر النفط والمال في لندن إن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين “يلقي بظلاله” على الطلب على النفط، وسيكون الفشل في التوصل إلى صفقة “كارثيًا” على السوق.

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي وصل فيه فريق من المفاوضين الصينيين إلى واشنطن لاستئناف المحادثات التجارية، وهي أول مناقشات مباشرة بين كبار المسؤولين من البلدين منذ يوليو الماضي.

وقال باركيندو في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرج “نحن متفائلون بحذر تجاه التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق”.

وأضاف أنه بغض النظر عن نتائج المفاوضات التجارية، فإن أوبك وشركاءها سيعملون معًا لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب. جميع الخيارات” مع استمرار المنظمة في “مواجهة هذا التقلب”. وقال في وقت سابق إنه يتوقع قرارًا “قويًا” يسري خلال عام 2020 بأكمله.